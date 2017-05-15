Сантехникам-грабителям из Мурманска предъявлено обвинение

16 Мая 2017 года, 09:45

МУРМАНСК/ 16 мая/ БИ-ПОРТ – В Мурманске предъявлено обвинение двум местным жителям, которых подозревают в кражах, грабежах и разбоях. Всего в уголовном дело пять тяжких и особо тяжких преступлений имущественного характера.

Как рассказали «Би-порту» в УМВД по Мурманской области, обвиняемые представлялись сантехниками, под надуманными предлогами осмотра водопроводных труб проникали в квартиры, где связывали потерпевших, применяя насилие либо высказывая угрозы, и требовали выдачи денег или иных ценностей.

За период с декабря 2015 года по ноябрь 2016 года они нанесли пострадавших ущерб на сумму более 2 млн рублей.

Фото: Twitter