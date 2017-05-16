Полицейскими в Заозерске задержан подозреваемый в совершении мошенничества

16 Мая 2017 года, 17:26

ЗАОЗЕРСК/ 16 мая - В ОМВД России по ЗАТО Заозерск обратилась продавец одного из магазинов города. Заявительница пояснила, что один из покупателей расплатился за продукты питания купюрой номиналом 5000 рублей, при этом получил сдачу в размере 3500 рублей. После ухода покупателя продавец обнаружила, что купюра является вкладышем «Банка приколов», внешне очень похожим на настоящую банкноту в 5000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий мошенник был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался неработающий 46-летний местный житель. Ранее мужчина в поле зрения правоохранительных органов не попадал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статье 159 Уголовного Кодекса Российской Федарации. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: lionstories.ru