Разыскивается подозреваемый в совершении преступления

16 Мая 2017 года, 11:15

МУРМАНСК/ 16 мая - Уголовный розыск отдела полиции №1 г. Мурманска разыскивает неизвестного, который, находясь в кафе, открыто похитил мобильный телефон «Майкрософт» в корпусе черного цвета. Был одет: темная куртка, синие джинсы, черная шапка.

В случае наличия информации о личности и местонахождении разыскиваемого просьба сообщить в отдел полиции №1 УМВД России по г. Мурманску по телефону дежурной части 8 (8152) 40-76-10 или старшему оперуполномоченному уголовного розыска ОП №1 по телефону 8-921-037-15-66. Конфиденциальность гарантируется.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОП № 1 УМВД России по г. Мурманску)