До четырёх лет тюрьмы грозит североморцу за экстремистскую аудиозапись

16 Мая 2017 года, 11:30

СЕВЕРОМОРСК/ 16 мая/ БИ-ПОРТ – Житель Североморска подозревается в экстремизме. По версии следствия, он создал аудиозапись, содержащую лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды и ненависти. Кроме этого, в ней усматриваются признаки унижения человеческого достоинства по отношению к группе лиц, объединенных по национальности. Мужчина, 1988 года рождения, разместил ее в сети в свободном доступе, и теперь в его отношении возбуждено дело по части первой статьи 282 УК.

«По уголовному делу, совместно с оперативными сотрудниками правоохранительных органов Мурманской области, проводятся следственные действия. Проводится сбор и закрепление доказательств. Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет», – прокомментировали ситуацию в Следственном комитете по Мурманской области.

Фото: newsru.com