Каждое третье преступление в Мурманской области совершается в состоянии алкогольного опьянения

16 Мая 2017 года, 12:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 мая/ БИ-ПОРТ – Каждое третье преступление на территории Заполярья совершено в состоянии алкогольного опьянения. Об этом свидетельствуют данные статистики региональной прокуратуры с января по апрель. Всего с начала года зарегистрировано 4247 преступлений, что на 25,3% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

«Снижение наблюдается практически во всех административно-территориальных образованиях, за исключением Терского района, ЗАТО Островной и ЗАТО Видяево», – говорится в материалах прокуратуры.

На 20,5% снизилось число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, на 30,6% сократилось количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Количество убийств упало на 7,7%.

Самый большой рост сохраняется среди преступлений коррупционной направленности. Их число увеличилось на 74,2% – с 31 до 54 преступлений. При этом их количество по статье 290 УК «Получение взятки» уменьшилось на 25% с четырех до трех. Все преступления данной категории зарегистрированы в Кандалакше.

«На 100% увеличилось число преступлений террористического характера: с нуля до двух преступлений», – отмечают в надзорном органе.