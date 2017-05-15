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Главная » Криминал » Мурманских сантехников-грабителей обвиняют по шести эпизодам
 
 
 
 
16 Мая 2017 года, 12:30

Мурманских сантехников-грабителей обвиняют по шести эпизодам


МУРМАНСК/ 16 мая/ БИ-ПОРТ – С декабря 2015 года на территории регионального центра действовали два преступника, проникавшие в квартиры мурманчан с целью разбойного нападения. Они не вызывали подозрений у потерпевших поскольку действовали под видом сантехников.

Первое ограбление было совершено единолично в доме по улице Профсоюзов. По информации УМВД России по Мурманской области, женщина сама впустила злоумышленника в квартиру, после того как он сообщил ей о необходимости осмотра труб. В результате мужчина сдавил ей шею удавкой, а затем нанес хозяйке свыше девяти ударов ножом. После этого случая, грабителей стало двое. Их личность была установлена в ходе розыскных мероприятий – ранее судимые местные жители, 1971 и 1973 годов рождения.

«Проникая в жилище под надуманным предлогом, они убеждались, что в доме находится только одна женщина. И применяли к потерпевшим насилие, в том числе связывали им руки и ноги скотчем. Обвиняемые похищали из квартиры ценные вещи и денежные средства», – рассказали в полиции.

Задержать их удалось спустя почти год, в ноябре 2016, в момент совершения очередного грабежа. В этот раз на улице Гвардейской преступники проникли в квартиру, разбив стекло. Мать и дочь, проживающие поданному адресу, вернулись неожиданно для преступников, но те лишь связали их руки и ноги скотчем, продолжая хищение.

«При попытке унести имущество к заранее припаркованному автомобилю обвиняемые были задержаны. В период расследования уголовных дел они содержались под стражей», – отметили в УМВД.

Ранее сообщалось, что общий ущерб, причинённый их действиями, составил более двух миллионов рублей. Следствием установлено всего шесть эпизодов, согласно которым мурманчанам предъявлено обвинение в разбое и грабеже.

«Заключение утверждено прокурором Октябрьского округа и направлено в суд. Мужчинам грозит наказание в виде реального лишения свободы до 15 лет», – сообщили в Прокуратуре Мурманской области.

Фото: plus.google.com

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