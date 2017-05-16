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Сари
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Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

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Валентин Балашов:

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Виктор Георги:

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Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

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Главная » Криминал » Мурманчанин перевел деньги за несуществующий полис ОСАГО
 
 
 
 
16 Мая 2017 года, 18:40

Мурманчанин перевел деньги за несуществующий полис ОСАГО


МУРМАНСК/ 16 мая - В отдел полиции №3 УМВД России по г.Мурманску с заявлением о мошенничестве обратился 55-летний местный житель. Мужчина пояснил полицейским, что на одном из сайтов в сети Интернет, действующего под видом одной из крупных страховых компаний, он нашел услугу по онлайн продаже полисов ОСАГО. Северянин направил заявку лже-страховщику, после чего ему пришел ответ, что после предоплаты страхового взноса электронный полис будет ему направлен на адрес электронной почты. Северянин перевел более 6 тысяч рублей в счет оплаты, но полис так и не получил. Попытки связаться с администрацией лже-страховой компании оказались безуспешными. Поняв, что стал жертвой интернет-мошенников, северянин обратился в полицию.

По факту мошенничества возбуждено и расследуется уголовное дело.

Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к жителям Мурманска и Мурманской области – будьте предельно внимательны при осуществлении продаж и покупок в сети Интернет.

При осуществлении сделок в сети Интернет пользуйтесь только проверенными ресурсами. Не переводите оплату за товар до его получения. Ни в коем случае не сообщайте неизвестным данные своей банковской карты, реквизиты, коды доступа к мобильным сервисам.

Если Вам на телефон поступают звонки и сообщения сомнительного содержания, немедленно сообщите об этом в полицию по телефону 02.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

 

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