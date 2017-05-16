Полиция Мурманской области предупреждает о вирусных мошенничествах

16 Мая 2017 года, 19:44

АПАТИТЫ/ 16 мая - В МО МВД России «Апатитский» обратилась местная жительница, 1963 года рождения. Заявительница пояснила полицейским, что с ее банковской карты неустановленным способом списаны денежные средства в сумме 6 тысяч рублей. Также северянка рассказала, что ей на мобильный телефон пришло смс-сообщение с предложение пройти по ссылке для просмотра информации. Женщина перешла по этой ссылке, после чего с ее банковского счета были списаны 6 тысяч рублей.

В ходе проверки мобильного устройства сотрудниками полиции была обнаружена вредоносная программа. При переходе на неизвестный сайт она незаметно установилась на телефон и получила доступ к сохраненным в памяти телефона логину и паролю от банка-онлайн. Списание денежных средств произошло автоматически без ведома владельца счета.

По факту в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

Полиция предупреждает владельцев смартфонов о необходимости принятия должных мер безопасности и установке актуального антивирусного программного обеспечения. Никогда нельзя переходить по ссылке, указанной в сообщении, на неизвестные ресурсы, а также открывать незнакомые сайты, так как при переходе на эти ресурсы на мобильное устройство может незаметно от вас установиться вирусная программа, после чего злоумышленники получат доступ к вашему банковскому счету.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области