Мурманчанину дали срок за хранение 450 грамм наркотиков

17 Мая 2017 года, 10:25

МУРМАНСК/ 17 мая/ БИ-ПОРТ – В Мурманске вынесли обвинительный приговор местному жителю, обвиняемому в приобретении и хранении наркотиков и психотропных веществ в особо крупном размере. Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, подсудимый Игорь Латкин изъял из тайника 400 грамм амфетамина и 50 грамм героина, которые хранил до момента задержания сотрудниками правоохранительных органов.

Обвиняемый полностью признал вину в совершении инкриминируемого преступления, сотрудничал с правоохранительными органами. Ему было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Фото: minibalita.com