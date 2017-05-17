Трое жителей области пострадали от действий мошенников

17 Мая 2017 года, 18:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 мая - В отдел полиции по г.Заполярному ОМВД России по Печенгскому району с заявлением о мошенничестве обратился 50-летний местный житель. Мужчина пояснил полицейским, что он перевел более 6 тысяч рублей за полис ОСАГО, который хотел приобрести через Интернет, но полис так и не получил и обратился за помощью в полицию.

Еще одним потерпевшим стал житель Мончегорска, 1949 года рождения. Мужчина на сайте в сети Интернет разместил объявление о продаже квартиры. Через некоторое время ему позвонил неизвестный и представился покупателем. Злоумышленник сказал, что готов перевести предоплату на банковскую карту. Обманным путем он получил доступ к реквизитам банковской карты потерпевшего, после чего на свой номер телефона подключил онлайн услугу и похитил 24,5 тысячи рублей.

В отдел полиции №1 УМВД России по г. Мурманску обратилась 42-летняя местная жительница с заявлением о совершении в отношении нее мошеннических действий. Северянка рассказала, что заполнив реквизиты своей банковской карты на одном из сайтов сети Интернет необходимых якобы для покупки авиабилетов. После чего у северянки было списано 14 тысяч рублей. Электронные версии билетов на свою почту она так и не получила, в списке пассажиров ее тоже не оказалось, а сайт стал неактивен.

Сотрудниками полиции по фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.

Если есть подозрения, что вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в полицию по телефону «02».

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области