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Сари
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Иван Ковтун:

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Валентин Балашов:

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Главная » Криминал » Полицейскими из незаконного оборота изъята поддельная денежная купюра
 
 
 
 
17 Мая 2017 года, 19:04

Полицейскими из незаконного оборота изъята поддельная денежная купюра


МУРМАНСК/ 17 мая - В отдел полиции №1 УМВД России по г.Мурманску поступило сообщение от работников банка о том, что ими обнаружена купюра достоинством пять тысяч рублей, вызвавшая сомнение в своей подлинности. В банк купюра поступила от одной из организации города.

Изъятая купюра была направлена в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Мурманской области на исследование. Специалистами было установлено, что свойства бумаги, из которой изготовлена купюра, не соответствуют ГОСТу и выполнена путем склеивания двух листов бумаги. Изображения лицевой и оборотной стороны денежного знака, в том числе и серийный номер, изготовлены способом цветной электрофотографией, микроперфорация имитирована проколами.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полицейские напоминают гражданам о том, что в случае обнаружения фальшивых денег не следует пытаться их сбыть. Необходимо немедленно сообщить о данном факте в полицию по телефону 02.

За изготовление, хранение и сбыт поддельных денежных средств, в соответствии со статьей 186 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет, с наложением штрафа в размере до одного миллиона рублей.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: province.ru

 

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