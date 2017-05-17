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Главная » Криминал » В Коле полицейские возбудили уголовное дело по факту причинения вреда здоровью
 
 
 
 
17 Мая 2017 года, 20:30

В Коле полицейские возбудили уголовное дело по факту причинения вреда здоровью


КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 17 мая - В полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что в приемный покой обратился житель района, 1971 года рождения. Мужчине были причинены телесные повреждения в виде колото-резаной раны нижней челюсти в ссадины лобной области лица.

Участковый уполномоченный опросил потерпевшего и установил, что телесные повреждения ему причинила жена в квартире по ул. Тягунова поселка Мурмаши. Женщина в ходе семейной ссоры умышленно нанесла мужу один удар ножом в область лица и один удар кухонным молотком в область лба.

В ходе проверки подозреваемая в причинении вреда здоровью была установлена и опрошена полицейским. Неработающая, ранее судимая злоумышленница, 1979 года рождения, призналась в преступлении, совершенном на почве личных неприязненных отношений.

По факту в отношении жительницы Кольского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: vladtime.ru

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