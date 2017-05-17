В Кировске сотрудники полиции раскрыли кражу имущества из гаража

17 Мая 2017 года, 20:54

КИРОВСК/ 17 мая - В полицию г.Кировска с заявлением о краже имущества из принадлежащего гаража на общую сумму 8 тысяч рублей обратилась жительница города, 1958 года рождения.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оперативники установили, что злоумышленник проник внутрь гаражного бокса, расположенного в районе п. Коашва, путем взлома навесного замка.

В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двух 20-летних местных жителей, которые позже признались в совершении кражи.

По факту кражи в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении злоумышленников избрана мера пресечения – подписки о невыезде. Часть похищенного изъята у одного из них в результате обыска.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Misanec.ru