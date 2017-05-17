Присяжные приговорили жителя Мурманской области к 18 годам за двойное убийство

18 Мая 2017 года, 09:46

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 18 мая/ БИ-ПОРТ – На основании вердикта присяжных житель села Лувеньга, что расположено в Кандалакшском районе, приговорен к 18 годам колонии строгого режима. Он признан виновным в совершении двойного убийства.

Северянин убил своих знакомых 1 января 2016 года, а после пытался скрыть улики на месте преступления. Напомним, в ходе следствия своей вину мужчина не признавал.

«Гагарин приговорен судом к 18 годам лишения свободы с ограничением свободы на один год и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – рассказали в Следственном комитете по Мурманской области.

Фото: VistaNews.ru