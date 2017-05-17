Почти сто грамм амфетамина довели мурманчанина до колонии

18 Мая 2017 года, 10:00

МУРМАНСК/ 18 мая/ БИ-ПОРТ – В Мурманске вынесли приговор местному жителю, которого обвиняли в незаконном хранении наркотиков в крупном размере. Как установлено в ходе следствия, подсудимый без цели сбыта для личного употребления незаконно хранил при себе 98,9 грамм амфетамина.

В судебном заседании установлено, что мужчина ранее судим за совершение аналогичного преступления, освобожден из мест лишения свободы в августе 2016 года по отбытию срока наказания.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, просил назначить минимальное наказание. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учел раскаяние подсудимого, а также болезненное состояние его здоровья.

Суд, учтя все обстоятельства назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Решение в законную силу не вступило.

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