Вынесен приговор жителю Североморска, который поджег квартиру для сокрытия убийства

18 Мая 2017 года, 10:33

СЕВЕРОМОРСК/ 18 мая/ БИ-ПОРТ – В одной из квартир в поселке Сафоново 12 ноября 2016 года между двумя мужчинами произошёл конфликт, результатом которого стало убийство. Роман Барабанщиков нанес потерпевшему, 1985 года рождения, 31 удар ножом – более 20 ударов было нанесено в область шеи.

«После совершения преступления 40-летний житель Североморска принял меры по сокрытию следов преступления. Он поджег квартиру, после чего выбросил нож и одежду в мусорные баки. Окровавленный труп с множественными ножевыми ранениями был обнаружен сотрудниками МЧС при тушении пожара», – сообщили в Прокуратуре Мурманской области.

На суде обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ему назначено наказание в виде девяти лет исправительной колонии согласно части первой статьи 105 УК «Убийство».

Фото: fedpress.ru