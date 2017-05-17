Мурманчанин осуждён на четыре года за насильственную половую связь с несовершеннолетней

18 Мая 2017 года, 11:27

МУРМАНСК/ 18 мая/ БИ-ПОРТ – Судом вынесен приговор по делу жителя Мурманска, который обвинялся в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Суд признал его виновным согласно пункту «а» части третьей статьи 132 УК «Действия сексуального характера с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении несовершеннолетней».

«В марте 2016 года, злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения, находясь на кухне квартиры, осознавая, что своими действиями нарушает половую неприкосновенность потерпевшей, находящейся в беспомощном состоянии, совершил в отношении нее действия сексуального характера», – сообщили в Следственном комитете по Мурманской области.

За совершенное преступление суд назначил мужчине четыре года исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год после освобождения.

Фото: Twitter