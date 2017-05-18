В Мурманске сотрудники полиции раскрыли кражу имущества из гаража

18 Мая 2017 года, 18:28

МУРМАНСК/ 18 мая - В отдел полиции города с заявлением о краже имущества из принадлежащего гаража обратился северянин, 1993 года рождения. По словам потерпевшего, злоумышленник похитил оставленный на хранение снегоход стоимостью 600 тысяч рублей

На место происшествия в автогаражный комплекс, расположенный по ул. Рогозерская, выехала следственно-оперативная группа. Оперативники установили, что злоумышленник проник внутрь гаражного бокса путем спила навесного замка.

В ходе специальных мероприятий сотрудники полиции задержали 29-летнего подозреваемого, который позже признался в совершении кражи со взломом. Мужчина, как установлено, ранее уже был неоднократно судим, а также привлекался к административной ответственности

По факту кражи в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. В отношении него избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Похищенное изъято в результате обыска.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области