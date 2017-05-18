Мурманскими полицейскими раскрыт угон автомобиля

18 Мая 2017 года, 19:03

МУРМАНСК/ 18 мая - В дежурную часть полиции обратился за помощью пенсионер, 1968 года рождения. Мужчина сообщил, что неизвестное лицо угнало принадлежащий ему автомобиль ВАЗ.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Оперативники опросили потерпевшего, возможных свидетелей, и выяснили, что неустановленный мужчина угнал транспортное средство, которое было припарковано у гаража в автогородке по ул. Прибрежная.

В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что злоумышленник совершил поездку до участка автодороги, рядом с ул. Достоевского. По подозрению в причастности к совершению преступления они в итоге задержали ранее многократно судимого за кражи жителя областного центра, 1989 года рождения, который признался в совершении преступления.

По факту в отношении гражданина, подозреваемого в преступлении, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ «Угон».

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Svopi.ru