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Главная » Криминал » В Терском районе возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий при получении пособия
 
 
 
 
18 Мая 2017 года, 19:50

В Терском районе возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий при получении пособия


ТЕРСКИЙ РАЙОН/ 18 мая - В отдел полиции по обслуживанию Терского района МО МВД России «Кандалакшский» обратились представители Центра занятости населения. В ходе очередной проверки работниками центра было установлено, что жительница поселка Умба, 1993 года рождения, незаконно получала пособие по безработице.

Сотрудники полиции провели проверку по обращению и установили, что 24-летняя жительница поселка состояла на учете в центре в качестве безработной и получала соответствующее пособие. После трудоустройства в бюджетную организацию по трудовому договору, сведений об этом для снятия с учета девушка не представила. Подозреваемая пояснила полицейским, что якобы забыла уведомить Центр занятости об этом и продолжала получать выплаты в течение девяти месяцев, получив при этом незаконно почти 30 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дела по признакам преступления, предусмотренных ч.1 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Санкции статьи за получение незаконных выплат предусматривают штрафы от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до шести лет.

МО МВД России «Кандалакшский»

Фото: RFE/RL

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