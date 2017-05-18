Мужчина получил два удара ножом, защищая жену

18 Мая 2017 года, 15:29

КАНДАЛАКША/ 18 мая/ БИ-ПОРТ – Вступил в силу приговор Кандалакшского суда в отношении Александра Махнова, который был приговорен к десяти годам и шести месяцам исправительной колонии особого режима. Мужчина распивал алкоголь вместе с супружеской парой, в результате времяпрепровождение переросло в словесный конфликт.

В Прокуратуре Мурманской области «Би-порту» пояснили, что ссора произошла между гостем и женой потерпевшего. Махнов ударил ее, после чего схватил нож. От удара женщину спас муж, заслонивший ее собой.

«Мужчине было нанесено два ножевых ранения, в это время супруге удалось выбежать из квартиры и вызвать полицию», – пояснили в надзорном органе.

Махнову инкриминировалось две статьи – «Покушение на убийство» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». При вынесении решения суд учитывал характер и степень общественной опасности преступлений, совершенных жителем Заполярья, а также наличие у него судимости за совершение преступлений аналогичного характера.

«Адвокат осужденного обжаловал приговор в апелляционном порядке, выражая несогласие с квалификацией действий. И Мурманский областной суд, рассмотрев данную жалобу, согласился с мнением прокурора и оставил ее без удовлетворения», – подчеркнули в прокуратуре.

Фото: 1obl.ru