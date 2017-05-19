В Североморске полицейские возбудили уголовное дело по факту подделки документов

19 Мая 2017 года, 16:00

СЕВЕРОМОРСК/ 19 мая - В ходе расследования уголовного дела, возбужденного дознавателем МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной по факту использования поддельного свидетельства о регистрации в ЗАТО жителем Мурманска, 1989 года рождения, полицейским стало известно, кто изготовил это поддельное свидетельство.

Дознаватель установил, что подложное свидетельство о регистрации по месту пребывания в ЗАТО для того, чтобы можно было беспрепятственно проезжать на территорию ЗАТО, изготовил на принтере житель Североморска, 1986 года рождения, ранее не судимый. Злоумышленник признался, что сделал поддельный документ, осознавая противоправность своих действий.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области