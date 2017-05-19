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Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

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Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

 
 
 
 

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Главная » Криминал » В Североморске полицейские возбудили уголовное дело по факту подделки документов
 
 
 
 
19 Мая 2017 года, 16:00

В Североморске полицейские возбудили уголовное дело по факту подделки документов


СЕВЕРОМОРСК/ 19 мая - В ходе расследования уголовного дела, возбужденного дознавателем МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной по факту использования поддельного свидетельства о регистрации в ЗАТО жителем Мурманска, 1989 года рождения, полицейским стало известно, кто изготовил это поддельное свидетельство.

Дознаватель установил, что подложное свидетельство о регистрации по месту пребывания в ЗАТО для того, чтобы можно было беспрепятственно проезжать на территорию ЗАТО, изготовил на принтере житель Североморска, 1986 года рождения, ранее не судимый. Злоумышленник признался, что сделал поддельный документ, осознавая противоправность своих действий.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

 

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