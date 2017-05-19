В Мончегорске полицейские изъяли из незаконного оборота более 6 грамм героина

19 Мая 2017 года, 18:00

МОНЧЕГОРСК/ 19 мая - Сотрудникам отдела по кнотролю за оборотом наркотиков поступила оперативная информация о причастности ранее неоднократно судимого жителя Мончегорска к незаконному обороту обороту наркотиков.

В ходе специальных мероприятий мужчина, 1989 года рождения, был задержан полицейскими. При обыске по месту жительства сотрудники наркоконтроля обнаружили два пакетика с предположительно наркотическим веществом. Эксперт установил, что подозреваемый хранил по месту жительства героин массой 3,823 грамма и 2,284 грамма.

По факту в отношении жителя Мончегорска возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: RZN.info

