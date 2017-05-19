В Мурманске пенсионерка лишилась 50 тысяч рублей при продаже матраса через Интернет

19 Мая 2017 года, 18:17

МУРМАНСК/ 19 мая - В полицию Мурманска обратилась местная жительница, 1953 года рождения. Потерпевшая рассказала, что разместила в сети Интернет объявление о продаже матраса. Ей позвонил неизвестный по телефону и сообщил, что готов приобрести матрас и хочет перевести за него предоплату. Злоумышленник убедил пенсионерку сообщить по телефону персональные данные банковской карты, а также пришедший ей в смс-сообщении код безопасности, после чего с ее карты было списано 50 тысяч рублей. После получения сообщения о списании денежных средств жительница Мурманска обратилась в полицию.

При проверке полицейские установили, что мурманчанка общалась с «покупателем» по телефону, зарегистрированному в Казани.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области