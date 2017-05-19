Житель Мончегорска предстанет перед судом за продажу пиратской копии «1С»

19 Мая 2017 года, 12:33

МОНЧЕГОРСК/ 19 мая/ БИ-ПОРТ – Следствием завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Мончегорска. Ему инкриминируется вторая часть статьи 146 УК «Незаконный сбыт и использование контрафактного программного обеспечения».

«В феврале текущего года обвиняемый дважды за вознаграждение в сумме 400 рублей, сбыл контрафактный программный продукт «1С», – сообщили в Следственном комитете по Мурманской области.

Действиями мужчины правообладателю был причинён ущерб на общую сумму более 340 тысяч рублей, который он уже возместил в полном объеме. В настоящее время материалы дела направлены в суд для рассмотрения.

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