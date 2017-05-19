В областном центре полицейскими задержан подозреваемый за угрозу убийством

19 Мая 2017 года, 18:33

МУРМАНСК/ 19 мая - В отдел полиции №2 УМВД России по г.Мурманску обратилась 35-летняя жительница областного центра с заявлением о том, что ее сожитель угрожал ей убийством.

Участковым уполномоченным полиции установлено, что в квартире по месту жительства между заявительницей и подозреваемым произошел семейный скандал. В ходе конфликта мужчина угрожал убийством северянки, демонстрируя при этом нож. Потерпевшая угрозу восприняла реально и обратилась в полицию.

Сотрудниками полиции подозреваемый, неработающий 44-летний местный житель, ранее судимый за кражу, установлен и опрошен.

По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное за данное деяние – лишение свободы на срок до двух лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области