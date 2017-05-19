Мурманчанин демонстрировал перед подростками половые органы – полиция проводит проверку

19 Мая 2017 года, 15:14

МУРМАНСК/ 19 мая/ БИ-ПОРТ – Вчера, 18 мая, неустановленный мужчина демонстрировал четверым подросткам свои половые органы во дворе дома №5 по улице Пономарева.

«Дети сообщили об этом в полицию. По информации подростков, действия мужчины на мобильный телефон снимала женщина. По данному факту проводится проверка», – рассказали в УМВД по Мурманской области.

В полиции просят всех, кто стал очевидцем данного происшествия, обратиться в отдел полиции № 3: телефон дежурной части – 8 (8152) 40-60-10, отдел уголовного розыска – 40-60-36.

В пресс-службе подчеркнули, что обратившемуся гарантируется анонимность.

Фото: VistaNews.ru