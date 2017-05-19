Пенсионерка попыталась «выкупить» племянника

20 Мая 2017 года, 13:21

МУРМАНСК/20 мая/БИ-ПОРТ - 73-летняя пенсионерка рассталась с деньгами по вине мошенников.

Пожилая женщина рассказала полицейским, что ей на стационарный телефон позвонил неизвестный и представился племянником. Мужчина сообщил, что в отношении него могут возбудить уголовное дело за причинение телесных повреждений.

«Племянник» говорил тихо и в трубке были посторонние шумы, поэтому пожилая женщина приняла мошенника за родственника. 70 тысяч рублей мурманчанка передала неизвестному курьеру у дома по улице Ленинградская. Когда женщина позвонила настоящему племяннику, она поняла, что стала жертвой мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело.