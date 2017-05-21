Забытый телефон обернулся денежными потерями для жителя Полярного

21 Мая 2017 года, 18:18

МУРМАНСК/21 мая/БИ-ПОРТ - В дежурную часть ОМВД России по ЗАТО Александровск обратился 58-летний местный житель. Полицейским мужчина рассказал, что у него с банковской карты похищено более 38 тысяч рублей.

Ранее мужчина забыл свой телефон у знакомой, которая воспользовалась ситуацией и перевела на свой счет деньги. Затем она удалила смс-сообщение о переводе денег и вернула телефон заявителю.

Безработная 39-летняя жительница Полярного призналась в содеянном и рассказала, что похищенные деньги она потратила на собственные нужды.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.