Мурманчанин «облюбовал» карманы гостя

21 Мая 2017 года, 19:19

МУРМАНСК/21 мая/БИ-ПОРТ - В полицию областного центра с заявлением о краже 33 тысячи рублей обратился 39-летний житель города. По его словам, похищена наличность была из кармана его куртки в квартире по ул. Нахимова.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оперативники опросили потерпевшего и выяснили, что в хищении у него имеются основания подозревать хозяина квартиры, у которого он находился в гостях.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого 1979 года рождения. Половина украденной суммы была у него изъята. Злоумышленник пояснил, что воспользовался пьяным состоянием гостя. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.