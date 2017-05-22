Супруги-истязатели и их знакомый отправятся в колонию

22 Мая 2017 года, 10:31

АПАТИТЫ / 22 мая/ БИ-ПОРТ – Суд приговорил троих подсудимых, виновных в гибели 20-летней девушки. Супруги Екатерина и Дмитрий Кондратьевы совместно со своим знакомым Никитой Прокофьевым на протяжении четырех дней издевались над апатитчанкой в одной из квартир города. В общей сложности они нанесли погибшей более 100 ударов. Преступники действовали поочередно и использовали в качестве оружия деревянную скалку, ремень, шнур и металлическую ножку от табуретки. Действия совершались в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, что было учтено при вынесении решения.

«Совершенное характеризовалось ничем не оправданной жестокостью и желанием причинить потерпевшей особые страдания, связанные, в том числе, с унижением ее человеческого достоинства и личности», – сообщили в Прокуратуре Мурманской области.

Апатитский городской суд назначил каждому из супругов девять лет и шесть месяцев колонии, только Екатерина Кондратьева будет отбывать наказание в колонии общего режима, а Дмитрий Кондратьев – строгого. Никите Прокофьеву назначено 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, поскольку раньше он уже был судим.

Напомним, максимальное наказание, которым могли подвергнуть обвиняемых – 15 лет.

Фото: Газета «Дважды два Апатиты» / Анна Глодева