В Мурманске возбуждено уголовное дело по факту ножевого ранения

22 Мая 2017 года, 17:49

МУРМАНСК/ 22 мая - В полицию Мурманска в вечернее время поступило сообщение о том, что в квартире по улице Баумана мужчине причинен вред здоровью в виде колото-резаной раны груди.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Первомайского отдела полиции. Полицейские опросили хозяйку квартиры и потерпевшего, жителя областного центра, 1966 года рождения. Ранение своему мужу нанесла ранее не судимая безработная жительница областного центра, 1966 года рождения, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений, ударив его ножом в область груди. Северянка призналась, что сделала это умышленно.

По факту в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОП № 3 УМВД России по г. Мурманску)

Фото: fedpress.ru