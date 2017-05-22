В Мурманске возбуждено уголовное дело по факту ножевого ранения

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Государственные закупки для малого и среднего бизнеса стали еще доступнее Государственные закупки для малого и среднего бизнеса стали еще доступнее
ITea 68: BIM – технологии информационного моделирования зданий ITea 68: BIM – технологии информационного моделирования зданий
В реку Кубена выпустили 3,5 млн мальков нельмы В реку Кубена выпустили 3,5 млн мальков нельмы
Куда сегодня вкладывать деньги, чтобы получить прибыль? Куда сегодня вкладывать деньги, чтобы получить прибыль?
График отключения горячей воды в Мурманске на лето 2017 года График отключения горячей воды в Мурманске на лето 2017 года
 
 

Видеоновости16+

Управляющие компании «Техдом» и «Мурманремстрой» оштрафовали за снежные завалы во дворах
 
 
 
 

Курсы валют 20.05.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
74,2568
1,4335
1 USD
Доллар США
57,1602
0,8999
1 EUR
Евро
63,6479
1,6097
10 NOK
Норвежских крон
67,9952
1,7115
10 SEK
Шведских крон
65,1866
1,2472
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

3.8 м/с
давление 755.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

 
 
 
 

Выбор редакции

Для разлившейся Росты сделали искусственное русло
22 Мая 2017, 16:57
Для разлившейся Росты сделали искусственное русло
Более 11 тысяч жителей Мурманской области стали участниками акции «Ночь музеев»
22 Мая 2017, 16:12
Более 11 тысяч жителей Мурманской области стали участниками акции «Ночь музеев»
Одному из старейших энергетических предприятий Мурманской области - Колэнерго исполнился 81 год
22 Мая 2017, 13:10
Одному из старейших энергетических предприятий Мурманской области - Колэнерго исполнился 81 год
Прибытие рейса «Аэрофлота» в Мурманск задерживается
22 Мая 2017, 09:32
Прибытие рейса «Аэрофлота» в Мурманск задерживается
 
 
 
 

Самое читаемое

Супруги-истязатели и их знакомый отправятся в колонию
22 Мая 2017, 10:31
Прибытие рейса «Аэрофлота» в Мурманск задерживается
22 Мая 2017, 09:32
Единый социальный проездной билет подорожал до 640 рублей
22 Мая 2017, 08:40
До +12 градусов ожидается в Мурманской области
22 Мая 2017, 08:00
Мурманскавтотранс через суд хотел увеличить стоимость проезда в общественном транспорте
22 Мая 2017, 10:12
Мурманск: прогноз отключений на 22 мая
21 Мая 2017, 20:00
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Криминал » В Мурманске возбуждено уголовное дело по факту ножевого ранения
 
 
 
 
22 Мая 2017 года, 17:49

В Мурманске возбуждено уголовное дело по факту ножевого ранения


МУРМАНСК/ 22 мая - В полицию Мурманска в вечернее время поступило сообщение о том, что в квартире по улице Баумана мужчине причинен вред здоровью в виде колото-резаной раны груди.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Первомайского отдела полиции. Полицейские опросили хозяйку квартиры и потерпевшего, жителя областного центра, 1966 года рождения. Ранение своему мужу нанесла ранее не судимая безработная жительница областного центра, 1966 года рождения, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений, ударив его ножом в область груди. Северянка призналась, что сделала это умышленно.

По факту в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОП № 3 УМВД России по г. Мурманску)

Фото: fedpress.ru

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Жительница Мурманска перевела деньги интернет-мошеннику
2.
Для разлившейся Росты сделали искусственное русло
3.
В Мурманске состоялось открытие мотосезона
4.
С июня в Мурманске начнется ремонт домов-памятников
5.
В Мурманске откроется выставка «Звёздные войны»
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта