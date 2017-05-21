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Главная » Криминал » В Мурманске сотрудники полиции совместно с пограничниками задержали подозреваемого в сбыте амфетамина
 
 
 
 
22 Мая 2017 года, 12:35

В Мурманске сотрудники полиции совместно с пограничниками задержали подозреваемого в сбыте амфетамина


МУРМАНСК/ 22 мая - Сотрудникам управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области поступила информация о возможной причастности ранее не судимого безработного жителя областного центра к незаконному обороту наркотиков. За подозреваемым установили наблюдение.

В ходе специальной операции подозреваемый, житель Мурманска, 1989 года рождения, был задержан оперативниками наркоконтроля совместно с коллегами из ПУ ФСБ России по Мурманской области в момент сбыта психотропного вещества в подъезде жилого дома.

Мурманчанина доставили в отдел полиции, изъятое в ходе задержания вещество было направлено на экспертизу. Экспертом ЭКЦ УМВД России по Мурманской области установлено, что житель Мурманска продал 2,0528 грамма амфетамина.

Сотрудники наркоконтроля установили, что подозреваемый также до момента задержания полицейскими сбыл наркозависимому лицу в областном центре амфетамин массой 3,2909 грамма, что подтвердила проведенная в ЭКЦ УМВД России по Мурманской области экспертиза.

По обоим фактам сбыта психотропного вещества в крупном размере в отношении жителя Мурманска возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Flickr

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