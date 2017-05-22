Жительница Мурманска перевела деньги интернет-мошеннику

22 Мая 2017 года, 18:25

МУРМАНСК/ 22 мая - В отдел полиции №3 УМВД России по г. Мурманску обратилась местная жительница, 1946 года рождения, с заявлением о мошенничестве. Пенсионерка получила сообщение в скайпе с аккаунта своего знакомого с просьбой занять в долг 30 тысяч рублей. «Знакомый» в сообщении указал номер банковского счета, на который необходимо перевести денежные средства.

Жительница Мурманска, не проверив информацию, перевела мошеннику денежные средства через личный кабинет в онлайн банке, после чего решила позвонить своему знакомому, чтобы убедиться, что тот получил деньги. Оказалось, что знакомый с такой просьбой к ней не обращался, а его аккаунт в скайпе был взломан неизвестным.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Полиция Мурманска предупреждает граждан об участившихся случаях обмана через социальные сети и мессенджеры. Если вам приходят сообщения от знакомых с просьбой занять денег, обязательно свяжитесь с ними повторно посредством телефонной связи либо любым другим способом, чтобы удостовериться, что вы действительно общаетесь со своим знакомым, а не с мошенником. Помните, преступление легче предотвратить, чем добиться от преступника компенсации причиненного ущерба.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области