Житель Санкт-Петербурга похищал «Лексусы» в Петрозаводске

22 Мая 2017 года, 16:40

ПЕТРОЗАВОДСК/ 22 мая/ БИ-ПОРТ – С 2016 года на территории Петрозаводска действовала преступная группировка, специализировавшаяся на хищении дорогих автомобилей. Организовал ее житель Санкт-Петербурга, помимо него угоном автомобилей марок «Тойота» и «Лексус» занимались еще четыре человека – два жителя северной столицы и два жителя Петрозаводска.

«Всего сообщниками было совершено четыре преступления, связанных с тайным хищением автомобилей, на общую сумму более восьми миллионов 480 тысяч рублей, и пять покушений на кражу – общая сумма более 13 миллионов рублей. Они активно действовали с марта по 28 апреля 2016 года, вплоть до задержания сотрудниками полиции», – передает «Губернiя Daily».

Руководитель заранее приобрел комплект необходимого оборудования, в который вошли ретранслятор радиосигналов смарт-ключей, устройства для проникновения в салоны автомашин и запуска их двигателей, а также переносные радиостанции, приборы для подавления беспроводных средств связи и даже гаражные боксы. Последние использовались для укрытия и длительного хранения похищенных автомобилей.

По совокупности преступлений суд приговорил жителя Санкт-Петербурга как организатора к шести годам, а трех его соучастников – к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Фото: dhgate.com