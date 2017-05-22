Кандалакшскими полицейскими в течение суток задержан подозреваемый в краже мобильного телефона

22 Мая 2017 года, 19:30

КАНДАЛАКША/ 22 мая - В дежурную часть полиции обратилась жительница города Кандалакша, 1962 года рождения, с сообщением о том, что неизвестный похитил у неё мобильный телефон стоимостью свыше 3000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе опроса потерпевшей оперативники выяснили, что кража мобильного телефона была совершена в одном из магазинов города. Полицейские опросили возможных свидетелей, изучили видеозаписи с камер наблюдения и установили злоумышленника. Нарядам полиции была дана ориентировка на розыск подозреваемого. В течение суток сотрудники ППС задержали безработного 30-ти летнего жителя Мурманской области, ранее дважды судимого за аналогичные преступления. Мужчина признался в совершении кражи. Подозреваемый рассказал полицейским, что находясь в магазине, воспользовался невнимательностью одной из покупательниц и похитил из открытой сумочки телефон.

По факту кражи в отношении северянина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Похищенный телефон изъят по месту жительства злоумышленника.

МО МВД России «Кандалакшский»

Фото: komiinform.ru