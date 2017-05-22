Оглашен приговор бывшему военнослужащему сбившего насмерть двух дорожных рабочих

22 Мая 2017 года, 17:20

МУРМАНСК/ 22 мая/ БИ-ПОРТ – В ноябре 2016 года на федеральной трассе «Кола» бывший военнослужащий Игорь Ифраимов за рулем «Infiniti QX56», стал виновником ДТП. Он, желая избежать столкновения с впереди идущим автомобилем, перед участком дороги, где проводились ремонтные работы, совершил наезд на рабочих ООО «МурманАвтодор». В результате они погибли от полученных травм.

«Мурманским гарнизонным военным судом Ифраимову с учетом его раскаяния в содеянном назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года», – рассказал «Би-порту» представитель военного следственного управления СКР по Северному флоту Станислав Кузьменко.

Кроме этого, судом в полном объеме удовлетворен иск потерпевшей о взыскании с подсудимого одного миллиона рублей в счет компенсации причиненного морального вреда.

Фото: Newsregions.ru