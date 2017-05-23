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Главная » Криминал » В Мурманской области полицейские подвели итоги операции «Алкоголь»
 
 
 
 
23 Мая 2017 года, 17:05

В Мурманской области полицейские подвели итоги операции «Алкоголь»


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 мая - Операция «Алкоголь» проходила в Мурманской области с 21 по 30 апреля текущего года. В ходе операции сотрудниками полиции проведены проверочные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление и пресечение преступлений и нарушений, совершаемых в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также поддельных акцизных и федеральных специальных марок.

Так, в ходе проверки в торговой точке Ленинского округа города Мурманска полицейскими был установлен факт нахождения в реализации около ста литров алкогольной продукции без соответствующей лицензии и без сопроводительных документов. Также стражи правопорядка выявили несколько бутылок с горячительными напитками, имеющие признаки фальсификации. Вся спиртосодержащая продукция была изъята.

В торговой точке на территории Октябрьского округа полицейскими был выявлен факт продажи алкоголя без наличия соответствующей лицензии. Владелец также не смог предоставить каких-либо документов на спиртное. Сотрудниками полиции из торговой точки было изъято около 150 литров алкогольной продукции, находящейся в незаконном обороте.

В Апатитах в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был выявлен факт реализации алкогольной продукции в одном из кафе города без наличия лицензии на осуществление данной деятельности. Полицейскими было изъято 315 бутылок алкогольной продукции различных наименований.

В Мончегорске полицейские выявили одно преступление, предусмотренное статьей 327.1 УК РФ «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование». Реализация алкогольной продукции осуществлялась в одном из кафе города. В ходе осмотра сотрудниками полиции была изъята алкогольная продукция в количестве 355 бутылок, по результатам экспертизы изъятая алкогольная продукция была признана контрафактной.

Всего за время операции «Алкоголь» сотрудниками органов внутренних дел из незаконного оборота изъято свыше 700 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УЭБиПК и ООПАЗ УМВД России по Мурманской области)

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