Оглашен приговор жителю Мурманской области, который выкинул тело сожительницы в сугроб

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
День открытых дверей в Мурманском педагогическом колледже День открытых дверей в Мурманском педагогическом колледже
Мурманский индустриальный колледж приглашает 26 мая на День открытых дверей Мурманский индустриальный колледж приглашает 26 мая на День открытых дверей
Микрорайон «Новый -2» - формула комфорта! Микрорайон «Новый -2» - формула комфорта!
Государственные закупки для малого и среднего бизнеса стали еще доступнее Государственные закупки для малого и среднего бизнеса стали еще доступнее
ITea 68: BIM – технологии информационного моделирования зданий ITea 68: BIM – технологии информационного моделирования зданий
 
 

Видеоновости16+

В Кировске обрушилась 80-метровая кирпичная труба
 
 
 
 

Курсы валют 23.05.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
73,3467
-0,9101
1 USD
Доллар США
56,4988
-0,6614
1 EUR
Евро
63,1713
-0,4766
10 NOK
Норвежских крон
67,3118
-0,6834
10 SEK
Шведских крон
64,7217
-0,4649
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

7.2 м/с
давление 756.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Иван Ковтун
Иван Ковтун:

В середине апреля коммерческим директором мурманского филиала Tele2 был назначен Иван Ковтун. Иван – не новичок в компании: до возвращения в родной Мурманск он возглавлял коммерческое подразделение в республике Коми. Об особенностях заполярного телекома, его преимуществах, перспективах и новинках в Tele2 – в интервью Ивана Ковтуна

Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

 
 
 
 

Выбор редакции

Мэр Дмитрий Филиппов обратил внимание на «неприглядное состояние» Мурманска
23 Мая 2017, 13:22
Мэр Дмитрий Филиппов обратил внимание на «неприглядное состояние» Мурманска
Штормовое предупреждение объявлено по Кольскому заливу
23 Мая 2017, 11:15
Штормовое предупреждение объявлено по Кольскому заливу
Сотрудники Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН попали под сокращение
23 Мая 2017, 11:10
Сотрудники Института проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН попали под сокращение
На Иолитовом отроге спустят лавину
23 Мая 2017, 10:23
На Иолитовом отроге спустят лавину
 
 
 
 

Самое читаемое

Для разлившейся Росты сделали искусственное русло
22 Мая 2017, 16:57
Пять северян пострадали от клещей за два месяца
23 Мая 2017, 09:41
Оглашен приговор бывшему военнослужащему сбившего насмерть двух дорожных рабочих
22 Мая 2017, 17:20
С июня в Мурманске начнется ремонт домов-памятников
22 Мая 2017, 15:55
Подземный источник в Полярных Зорях оказался заражён
23 Мая 2017, 10:30
Житель Санкт-Петербурга похищал «Лексусы» в Петрозаводске
22 Мая 2017, 16:40
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Криминал » Оглашен приговор жителю Мурманской области, который выкинул тело сожительницы в сугроб
 
 
 
 
23 Мая 2017 года, 14:30

Оглашен приговор жителю Мурманской области, который выкинул тело сожительницы в сугроб


КИРОВСК/ 23 мая/ БИ-ПОРТ – Кировским городским судом вынесен приговор Александру Елисееву, который обвинялся в убийстве своей сожительницы. В декабре прошлого года он убил женщину, 1964 года рождения, ударом ножа в грудь. В следственном комитете сообщали, что житель Коашвы завернул ее в плед и оставил умирать, не вызвав «скорую помощь». Спустя несколько дней, в начале января, Елисеев избавился от трупа, выбросив его из окна своей квартиры на пятом этаже. После он планировал увезти тело в лес.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии особого режима», – рассказали в Следственном комитете России по Мурманской области.

Напомним, что о совершенном преступлении стало известно благодаря сыну убитой.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Мурманская область заняла пятое место в рейтинге эффективности госзакупок
2.
Мурманчанку ждут исправительные работы за пьяную езду по улицам Оленегорска
3.
Мэр Дмитрий Филиппов обратил внимание на «неприглядное состояние» Мурманска
4.
Следствие проверит факты нападения собак на детей в Мурманске
5.
Дорогу на Лиинахамари размыло паводком. Обновлено
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта