Оглашен приговор жителю Мурманской области, который выкинул тело сожительницы в сугроб

23 Мая 2017 года, 14:30

КИРОВСК/ 23 мая/ БИ-ПОРТ – Кировским городским судом вынесен приговор Александру Елисееву, который обвинялся в убийстве своей сожительницы. В декабре прошлого года он убил женщину, 1964 года рождения, ударом ножа в грудь. В следственном комитете сообщали, что житель Коашвы завернул ее в плед и оставил умирать, не вызвав «скорую помощь». Спустя несколько дней, в начале января, Елисеев избавился от трупа, выбросив его из окна своей квартиры на пятом этаже. После он планировал увезти тело в лес.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии особого режима», – рассказали в Следственном комитете России по Мурманской области.

Напомним, что о совершенном преступлении стало известно благодаря сыну убитой.