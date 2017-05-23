Более 100 тысяч рублей северянка перевела мошенникам

23 Мая 2017 года, 19:12

ОЛЕНЕГОРСК/ 23 мая - В дежурную часть МО МВД России «Оленегорский» обратилась местная жительница, 1951 года рождения, с заявлением о мошенничестве.

Потерпевшая рассказала, что ей на телефон позвонил неизвестный и сообщил, что ей положена компенсация за денежный вклад, который у нее был в советское время. Для оформления документов на получение компенсации якобы необходимо заплатить 101 тысячу рублей.

Потерпевшая, у который имелся вклад на сберегательной книжке до 1991 года, поверила неизвестному и отправилась в банк, где через банкомат перевела указанную сумму. Спустя время, так и не получив компенсацию, северянка обратилась за помощью в полицию.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к жителям Мурманска и Мурманской области – будьте предельно внимательны при общении по телефону с незнакомыми людьми. Если Вам на телефон поступают звонки и сообщения сомнительного содержания, немедленно прекратите разговор с неизвестными и сообщите об этом в полицию по телефону 02.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области