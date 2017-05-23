Мурманчанин хранил дома советскую гранату

24 Мая 2017 года, 09:28

МУРМАНСК/ 24 мая/ БИ-ПОРТ – В Мурманске вынесен приговор местному жителю, которого обвиняли в незаконном хранении взрывчатых веществ. Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, мужчина хранил у себя в квартире советскую ручную осколочную гранату РГ-42, которая производилась с 1942 года до середины 1950-х, а также взрыватель от неё УЗРГМ-2.

Решением суда с учётом полного раскаяния и признания вины, а также имеющейся судимости мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 4 месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении. К месту отбывания наказания подсудимый должен прибыть самостоятельно.

Фото: Warbook.info