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Главная » Криминал » Бывший следователь в Мурманской области получил реальный срок за мошенничество
 
 
 
 
24 Мая 2017 года, 10:06

Бывший следователь в Мурманской области получил реальный срок за мошенничество


МУРМАНСК/ 24 мая/ БИ-ПОРТ – В Первомайском суде Мурманска вынесен приговор по делу бывшего следователя Управления ФСКН России по Мурманской области. Максим Смирнов признан виновным в покушении на мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения.

Напомним, осужденный в период производства предварительного следствия по уголовному делу в отношении гражданина, предложил последнему повлиять на вынесение приговора. За свою помощь он попросил вознаграждение в размере 600 тысяч рублей. Он пообещал обвиняемому в дальнейшем повлиять на порядок отбывания условного наказания, принять меры к тому, чтобы сведения о привлечении данного северянина к уголовной ответственности не сообщались по его месту работы. Потерпевший, полагая, что следователь сможет оказать содействие, передал часть денежных средств. Отдать остальную сумму не удалось, преступник был задержан сотрудниками ФСБ при получении денег от жены гражданина, которая знала о сложившейся ситуации и оказала содействие.

«Преступными действиями Максима Смирнова потерпевшему и его супруге был причинен значительный ущерб в размере 130 тысяч рублей, – рассказали в Прокуратуре Мурманской области. – Суд не оставил без внимания факт, что осужденный совершил преступление, являясь действующим сотрудником правоохранительных органов, и совершенное наносит ущерб авторитету государственной власти».

Бывший следователь приговорен к двум годам исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 50 тысяч рублей. Помимо этого, на ближайшие два года он лишен права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти.

«Адвокат обжаловал приговор в апелляционном порядке, полагая, что назначенное Смирнову наказание является чрезмерно суровым, и просил суд не лишать его свободы. Мурманский областной суд согласился с мнением прокурора и оставил приговор без изменения. В настоящий момент он вступил в законную силу», – подчеркнули в прокуратуре.

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