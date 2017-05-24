Житель Мурманска попался на уловки телефонных мошенников

МУРМАНСК/ 24 мая - В отдел полиции №2 УМВД России по г.Мурманску с заявлением о мошенничестве обратился житель Ленинского округа.
Полицейскими установлено, что после утраты документов мужчина разместил объявление в сети Интернет. Ему позвонил неизвестный и под предлогом возврата утраченных документов убедил потерпевшего перевести денежные средства на несколько абонентских номеров в качестве вознаграждения. Северянин перевел 26 тысяч рублей через банкомат. После этого номер абонента оказался выключен, мурманчанин обратился в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Пресс-служба УМВД России по Мурманской области