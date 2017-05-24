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Главная » Криминал » Раскаяние помогло северянину избежать наказания за преступление
 
 
 
 
24 Мая 2017 года, 14:36

Раскаяние помогло северянину избежать наказания за преступление


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 мая/ БИ-ПОРТ – Житель поселка Верхнетуломский раскаялся в Кольском суде в совершенном преступлении. Напомним, в феврале обвиняемый продал спирт своему знакомому, заведомо зная, что его употребление может нанести вред здоровью.

«Было принято решение о прекращении уголовного дела в связи с деятельным раскаянием обвиняемого. Указанные основания являются нереабилитирующими», – рассказали в Следственном комитете по Мурманской области.

Согласно экспертному заключению, спиртосодержащая жидкость, проданная 59-летним мужчиной, содержала диэтилфталат.

Фото: Delfi

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