Раскаяние помогло северянину избежать наказания за преступление

24 Мая 2017 года, 14:36

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 мая/ БИ-ПОРТ – Житель поселка Верхнетуломский раскаялся в Кольском суде в совершенном преступлении. Напомним, в феврале обвиняемый продал спирт своему знакомому, заведомо зная, что его употребление может нанести вред здоровью.

«Было принято решение о прекращении уголовного дела в связи с деятельным раскаянием обвиняемого. Указанные основания являются нереабилитирующими», – рассказали в Следственном комитете по Мурманской области.

Согласно экспертному заключению, спиртосодержащая жидкость, проданная 59-летним мужчиной, содержала диэтилфталат.

Фото: Delfi