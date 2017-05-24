В Мурманске за избиение женщины к уголовной ответственности будет привлечен местный житель

24 Мая 2017 года, 18:55

МУРМАНСК/ 24 мая - В отдел полиции города поздно вечером поступило сообщение от бдительных граждан о том, что в одной из квартир дома по проспекту Кольскому происходит серьезная ссора.

На место происшествия незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы. Полицейские установили, что между совместно проживающими в квартире мужчиной и женщиной произошел конфликт. Причиной конфликта, в ходе которого злоумышленник нанес несколько ударов кулаками по голове и телу сожительницы, стали личные неприязненные отношения.

В результате 41-летней женщине были причинены телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, ушиба поясничного отдела позвоночника, перелома ребра.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Подозреваемый в причинении телесных повреждений, мужчина, 1976 года рождения, ранее судимый за кражу и убийство, был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По факту полицейскими была проведена проверка и назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам экспертизы установлено, что причиненный потерпевшей вред здоровью квалифицируется как средней степени тяжести. Полученное медицинские заключение стало основанием для возбуждения в отношении северянина уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней степени тяжести вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в вилле лишения свободы на срок до 3 лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Informing.ru