Директор мурманской гостиницы продала фиктивную регистрацию двум иностранцам

24 Мая 2017 года, 16:20

МУРМАНСК/ 24 мая/ БИ-ПОРТ – Директор гостиницы незаконно получила денежные средства за то, что выдала двум иностранцам документы о фиктивной регистрации в Мурманске. В настоящее время завершено расследование дела, возбужденного по данному факту.

«Обвиняемая, 1970 года рождения, полностью признала свою вину в содеянном. Доказательства собраны в полном объеме, в связи с чем, дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский суд для рассмотрения по существу», – рассказали в Следственном комитете по Мурманской области.

Женщине инкриминируют статью 204 УК «Коммерческий подкуп», согласно которой предусмотрено максимальное наказание в виде девяти лет лишения свободы.

В апреле в региональном центре завершилось рассмотрение похожего уголовного дела. Директор отеля «Имандра» была оштрафована на 150 тысяч рублей. Тогда она оформила документы на одно установленное лицо и получила за это 12 тысяч рублей.

Фото: saroblnews.ru