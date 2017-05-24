Видяевский браконьер выловил 231 краба в районе полуострова Рыбачий

25 Мая 2017 года, 09:54

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 мая/ БИ-ПОРТ – Печенгский суд вынес приговор браконьеру из Видяево. Алим Хаитов в июне 2015 года совместно с четырьмя знакомыми незаконно выловили в районе полуострова Рыбачий 231 экземпляр краба камчатского. Мужчина долгое время находился в розыске, он скрылся с места преступления при проведении задержания сотрудниками погрануправления ФСБ.

«Незаконными действиями биологическим ресурсам России был причинен ущерб, который в денежном эквиваленте составил более 192 тысяч рублей. В ходе заседания адвокатом было заявлено ходатайство об освобождении подсудимого от уголовной ответственности с применением судебного штрафа», – рассказали в Прокуратуре Мурманской области.

Суд отклонил данное ходатайство из-за того, что житель Видяево был ранее судим за совершение аналогичного преступления. В этот раз ему назначен штраф в размере 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.