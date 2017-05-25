В Североморске полицейскими раскрыта серия краж велосипедов

25 Мая 2017 года, 17:30

СЕВЕРОМОРСК/ 25 мая - В отдел полиции Североморска обратился мужчина, 1980 года рождения, с заявлением о краже имущества. По словам заявителя, из подъезде дома по ул. Душенова, где он проживает, неизвестными был украден велосипед стоимостью около 5 тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что хищение имущества, оставленного владельцем без надлежащего присмотра, совершено путем свободного доступа. По факту кражи было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ.

Вскоре в отдел полиции поступило еще два аналогичных заявления от жителей дома по ул. Сафонова. У них из подъезда оказались похищены велосипеды стоимостью 9 и 6 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска были опрошены возможные очевидцы преступления, но установить злоумышленников и их местонахождение по горячим следам не удалось. В ходе оперативно-разыскных мероприятий, используя полученную информацию, полицейские выявили подозреваемых в серии краж. Ими оказались два мальчика 7 и 8-ми лет.

Похищенное имущество, спрятанное в подъезде одного из домов города, изъято и возвращено владельцам. Несовершеннолетние будут поставлены на учет в подразделении по делам несовершеннолетних. По фактам будет принято процессуальное решение в связи с недостижением фигурантов возраста уголовной ответственности.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной)

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