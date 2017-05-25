Наркосбытчица, осужденная по четырём эпизодам, обжаловала приговор в областном суде

25 Мая 2017 года, 12:45

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 мая/ БИ-ПОРТ – Мурманский областной суд оставил без удовлетворения апелляцию местной жительницы, осужденной за незаконный сбыт и хранение наркотиков. Татьяна Макиенко считала, что Октябрьский суд назначил слишком суровое наказание за совершенные преступления, включая сбыт группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

В областной прокуратуре «Би-порту» рассказали, что женщина проходила по четырем эпизодам, все они были совершены в сентябре 2016 года. Дважды ею был осуществлен сбыт 3-метилфентанила. В первый раз в размере 0,1834 грамма, второй – 0,3070 грамма. Помимо этого, данное вещество мурманчанка, 1980 года рождения, приобретала в размере 0,2716 и для личного потребления – 0,1469 грамм.

Приговор суда вступил в законную силу. Татьяне Макиенко назначено девять лет и шесть месяцев колонии общего режима. Отметим, что подсудимая была судима ранее и лишена родительских прав.