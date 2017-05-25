Трое жителей области стали жертвами мошенников, взломавших аккаунты их знакомых в сети Интернет

25 Мая 2017 года, 18:17

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 мая - В полицию с заявлениями о мошенничествах обратились трое жителей Мурманской области.

Схема завладения денежными средствами во всех случаях была одинаковой.

С аккаунта знакомых приходило сообщение с просьбой об оказании финансовой помощи и заверением в скором возврате долга. В общей сложности северяне перевели около 15 тысяч рублей на указанные им расчетные счета. Спустя некоторое время заявители узнавали, что знакомые с просьбой о займе к ним не обращались, а их страницы в социальных сетях были взломаны неизвестными злоумышленниками. После этого они обратились за помощью в полицию.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.

Полиция в очередной раз напоминает, что при получении сообщений от знакомых в социальных сетях или мессенджерах с просьбой о займе денежных средств необходимо дополнительно связаться со знакомыми любым другим способом.

Если есть подозрения, что вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в полицию по телефону «02».

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области